Заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала «Слуга народа» Юрий Костюк уверяет, что фильм не создавался как политтехнология и считает несвоевременной возможность передвижения президента на велосипеде.

Об этом он сказал Громадському.

«С точки зрения политтехнологий... мы никогда не закладывали туда политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом и сериал делался не для этого. В этом я полностью могу вас заверить», - сказал Костюк.

В то же время он признал влияние фильма на результаты президентских выборов в Украине.

«Глупо отрицать, говорить, что сериал не сыграл никакой роли. Конечно, сыграл... Это способ донести до людей свое видение государства. Даже не столько в стратегическом плане, сколько в плане того, как должны вести себя государственные служащие. Это больше о ценностях, не о решении задач в экономике, медицине, инфраструктуре... Это о ментальных ценностях: о дружбе, о порядочности и честности людей, которые, возможно, во многих вещах не разбирающихся... но по крайней мере они честные и у них есть шанс, что что-то изменится. Просто потому, что у них нет изначально задачи личного обогащения. В принципе, была история об этом», - сказал он.

По словам чиновника, украинцам не стоит надеяться, что президент Зеленский в ближайшее время начнет ездить на велосипеде, как его герой в сериале.

«Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить маршруткой каждый день. В кино это просто послание, должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей», - считает Костюк.

«Нельзя говорить, что мы обманули людей красивой картинкой в ​​фильме. Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта», - отметил он.