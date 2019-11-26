На этот вопрос есть целый набор ответов: от «герой разведчик» - до «аналог Нади Савченко». И поводы для такого разброса оценок - есть

Украинский разведчик Эдуард Матюха более пяти лет работал под прикрытием на оккупированном Донбассе и некоторое время даже был «народным мэром» Горловки - воскресная топ-новость от ТСН, которая сразу же «разорвала» Сеть.

«Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях», - сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, добавив, что Матюха ушел с должности «мэра» из-за споров боевиков. Собственно, задачей «украинского Штирлица» было поссорить их. Потом он стал первым секретарем городского комитета «компартии ДНР».

Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами. По его словам, непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, «ДНР» и «ЛНР») координируются Кремлем через КПРФ, в партии даже есть ответственный за это человек - депутат Тайсан Казбек Кучукович. С этим депутатом и другими коммунистами формируются российские «гуманитарные конвои», в которые включают автомобили с наличными для «республик» оккупированного РФ Донбасса.

Кроме того, утверждает Матюха, у Москвы есть план «Б» по Донбассу - проведение референдума о включении «ДНР» и «ЛНР» в состав России, если, мол, Украина не пойдет на политические уступки - в реализации Минских соглашений и особого статуса Донбасса. А также заверил, что Кремль рассматривает и другой план - создание так называемой «Новороссии» с военным захватом Харькова и Одессы.

Но, что «так» и «не так» во всей этой истории с «мэром-разведчиком» из Горловки? Украинский сегмент соцсети Фейсбук традиционно разделился: одни называют Матюху героем, другие, наоборот, проводят параллель с Надеждой Савченко, критикуют факт его рассекречивания и так далее.

И действительно, сейчас трудно сформировать какое-то однозначное мнение по этому поводу. А тем более, когда над страной нависла черная туча неопределенности - вместо искренней радости от «победы» или острой критики «поражения», стараемся фильтровать, балансировать, анализировать...

Экс-заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины (2000-2003; 2013-2015 гг.), кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Юрий Радковец отмечает, что разведка - это дело тонкое, делается без фамилий, без комментариев на публику со стороны разведчика ...

«Инсайда пока для выводов, даже предварительных - мало. Поэтому в данном случае лучше воздержаться, переждать, ведь потом и так что-то выплывет, кто-то «проколется», если не наши, так россияне или сепары. Будем знать. Впрочем... Хотя и есть заявление от представителей ГУР, мол, что это действительно их разведчик, но, честно говоря, даже вспомнить не могу, когда бы насколько открыто это происходило, особенно сейчас - в такой непростой и напряженной военно-политической, геополитической ситуации, в которой оказались и мы. По возвращении разведчики живут под другими именами и фамилиями. Потому что есть семья, дети, родственники... Так что, теперь всем менять паспорта, проводить пластические операции, формировать новые биографии и т.д.? Ну, это не серьезно. Поэтому конкретно сказать, реальный ли «Штирлиц» или фейковый - пока не могу, - говорит Радковец. - Но как-то уже гладко ложится эта ситуация в контексте предстоящей встречи «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже, более того, странными кажутся озвученные Матюхой месседжи. Ведь, ну, не может Путин выглядеть каким-то лузером. И здесь, черт возьми, громкое разоблачение украинского мэра-шпиона... Но разведка - это инструмент обеспечения национальных интересов и безопасности. Поэтому не исключаю, что все это часть хорошо спланированной Путиным игры под названием «Парижский саммит-2019», цель которой давно всем известна».

Несколько иного мнения по этому поводу политический эксперт, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Он говорит, что не видит проблем в том, что Матюху разоблачили, конечно, если он действительно разведчик. «Во-первых - это дезорганизация «там». Теперь они будут искать шпионов у себя. Во-вторых, ему 50 лет. И, возможно, для оперативной работы он уже не в том возрасте, возможно, будет работать в офисе. И, в-третьих, угрозы жизни могут существовать тогда, когда информация действительно важна для врага. А его информация сводится к нужным Москве тезисам и причастности КПРФ к содержанию оккупированного Донбасса. Возможно, это была не вся информация. Но он не входил в Кремль, так напрямую не будет иметь доказательств причастности кого-то из близких к Путину. Поэтому еще вопрос - действительно ли РФ заинтересована в его физическом устранении. Разве что для запугивания других - потенциальных перебежчиков. В любом случае, если украинские разведывательное сообщество официально раскрыло его личность, то, вероятно, они спланировали и меры по его защите. Потому что это важно - защитить жизнь тех, кто защищал Украину или планирует переходить на нашу сторону», - говорит Петренко.

При этом эксперт отмечает, что в ситуации с Матюхой его волнует не так верификация «украинского Штирлица», как то, с какими посланиями он вернулся. «Первое - это роль КПРФ. Коммунисты, согласно заявлениям Матюхи, выступают посредниками между Кремлем и «оккупированными территориями». Логика в этом есть - Кремль никогда не собирался брать на себя непосредственную ответственность. И то, что говорит Матюха, это по сути - «разделение» образа врага. Потому что это выглядит, как отбеливание Кремля с частичным переносом ответственности на КПРФ. Когда россиян будут привлекать к ответственности за военные преступления в Украине - можно будет валить все на КПРФ.

Второе - у России, в случае провала «минского формата», есть план «Б». То есть проведение референдума о присоединении «ДНР» и «ЛНР» к РФ. Для этого якобы проводится перепись населения «там». Это больше звучит как стимул для Украины прогнуться на «нормандской встрече» (чтобы не потерять оккупированный Донбасс). И как поддержка пророссийских настроений в ОРДЛО. Потому разочарование Россией «там» огромное, поэтому, кроме вбрасывания российских паспортов пророссийской части населения, нужна очередная «морковка». В реальности России Донбасс не нужен. Не для того она его разрушала войной и вывозила оттуда производственное оборудование, чтобы присоединить. Да и само присоединение приведет к росту международного давления на РФ. И самое страшное для Кремля - ​​объединение проблем Донбасса и Крыма в один вопрос», - утверждает Петренко.

И добавляет: «Ну, и наконец третье - план «В», то есть продолжение российской военной экспансии в Украину. Стратегия России по расширению своего влияния предполагает разные варианты развития событий. В том числе и военную экспансию. Вопрос в том, что военная экспансия будет возможна только при благоприятных для Кремля условиях. То есть росте пророссийских настроений, снижении потенциала военного сопротивления и отказа международного сообщества от поддержки Украины. Никому не нужно увеличивать зону оккупации, если за это придется еще больше. Поэтому план продолжения военной оккупации Украины в Кремле есть. Но он пылится в ящике, в ожидании очередного ослабления нашей страны. Он явно не приоритетный. В отличие от информационного давления военной экспансией».