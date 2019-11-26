Следователи Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Славянска, сообщает пресс-центр СБУ.

Досудебным следствием установлено, что в апреле 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейкового референдума и назначении лидера одного из бандформирований председателем исполкома горсовета.

Чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой «народной дружины». СБУ подозревает заместителя мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным СМИ, речь идет о Викторе Воропаеве, который в то время был заместителем Нели Штепы.