В течение 25-26 ноября координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение, сообщает пресс-центр СБУ.

Тренировка состоится в областном центре в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.

Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Все действия происходят в рамках действующего законодательства.