В Киевской области полиция задержала криминального авторитета и его «помощников», подозреваемых в жестоком избиении мужчины в конце ноября прошлого года в ночном заведении города Борисполь, сообщает пресс-служба областной полиции.

В конце ноября прошлого года в ночном заведении города Борисполь трое неизвестных жестоко избили битами мужчину. Таким способом нападающие продемонстрировали «свое верховенство» над отдыхающими людьми.

По данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевской области. Задержали нападавших по месту жительства.

В задержании злоумышленников принимали участие сотрудники криминальной полиции Киевщины, бойцы «Корда» и полка полиции особого назначения.

Во время обысков в помещениях воров работники полиции обнаружили и изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете.

Старейший из группы нападающих - ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя СМИ.

Его близкий друг и «правая рука» - неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий.

Третий фигурант - 34-летний житель Борисполя, который тоже влияет на криминогенную ситуацию.

Всем мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения - содержание под стражей.

Работники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевской области.