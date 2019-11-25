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В пункте контроля «Киев-пассажирский» уроженка Донецкой области 1975 года рождения пыталась «выкупить» своего жениха, гражданина РФ, подкупив офицера Госпогранслужбы 200 долларами США, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Россиянин накануне был не пропущен в Украину, так как он, как стало известно во время мероприятий пограничного контроля, без получения соответствующего разрешения пересекал границу ВОТ АР Крым.

Пограничники на неправомерное предложение ответили категорическим отказом, а о факте дачи взятки направили сообщение в Национальную полицию Украины.

Поэтому украинке-невесте придется подождать еще 3 года, ведь по решению начальника ОКПП гражданину России именно на такой срок запрещен въезд в Украину. Сейчас россиянин возвращен обратным поездом.
ForUm

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