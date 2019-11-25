По результатам работы 10 месяцев 2019 года Приватбанк увеличил прибыль до 28 млрд гривен, что в два раза превышает результат деятельности банка в 2018, сообщает пресс-служба банка.

Как отметила финансовый директор банка Анна Самарина, прирост кредитного портфеля банка за 9 месяцев 2019 года составил 14,9%.

Аналогичный показатель в целом по банковской системе Украины составляет -3,4%, по группе государственных банков - -3,7%.

Прирост чистых активов Приватбанка с начала 2019 года составляет 2%", - говорится в сообщении.

При этом прирост чистых активов в целом по банковской системе Украины составляет 1% (без учета Приватбанка - 0,8%). По группе государственных банков прирост чистых активов - 0,1%, без учета Приватбанка чистые активы по группе уменьшаются на 1,1%.