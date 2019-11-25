Комитет по правам человека ООН (Human Rights Committee) обязал Украину не выселять общину УПЦ из принадлежащих им зданий в Ивано-Франковске – епархиального управления и Преображенского храма.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на правозащитную организацию NGO «Public Advocacy» (НПО «Общественная Правозащита»), которая инициировала обращение от имени правящего архиерея Ивано-Франковской и Коломыйской епархии Серафима. Архиерей также является главой церковной общины УПЦ, которая служит в помещении Спасо-Преображенского храма.

Рассмотрение обращения правозащитников о нарушении прав религиозной общины УПЦ было рассмотрено Комитетом ООН в соответствии с дополнительным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Глава NGO «Public Advocacy» Олег Денисов утверждает, что его организация «длительное время наблюдает систематические нарушения прав верующих УПЦ и не видит надлежащей реакции со стороны государства по пресечению этих нарушений».

«По этой причине в 2019 году НПО "Общественная правозащита" начала осуществлять прямые обращения в международные инстанции как от имени НПО, так и от имени потерпевших с тем, чтобы усилить правовую работу по защите потерпевших УПЦ. Дело о выселении Ивано-Франковской епархии и религиозной общины УПЦ из принадлежащего им здания является резонансным, поскольку государственные органы предприняли прямые шаги, направленные на выселение верующих из принадлежащего им с 1991 года здания», – заявил правозащитник.

Олег Денисов сообщает, что 14 ноября было открыто исполнительное производство, направленное на выселение церковной общины УПЦ из ее храма. Это произошло, несмотря на то, что верующие УПЦ выиграли судебные процессы о расторжении договора пользования храмом, которые были инициированы государственной администрацией.

«Мы установили, что шаги государственных органов по выселению верующих носят явно дискриминационный характер, – и мы решили обратиться в соответствующие международные инстанции с тем, чтобы были приняты конкретные меры по защите верующих. В результате Комитет по правам человека ООН принял обоснованное и справедливое решение, и теперь верующие УПЦ не могут быть выселены из принадлежащих им зданий», – сообщил правозащитник.

Также сообщается, что подготовку юридических документов по данному делу осуществила юридическая фирма «Денисов и Партнеры», которая привлекается для защиты интересов верующих по поручению неправительственной организации «Public Advocacy», имеющей консультационный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.