ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о подписании c компанией OOO Telco Solutions and Investments, являющейся подконтрольной телекоммуникационной компании ООО Bakcell, юридически обязывающего соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине.

Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 миллиарда рублей по итогам девяти месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

«В рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина», за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов. Передача акций пройдет в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Совет директоров МТС принял 23 ноября решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров МТС 30 декабря 2019 года утвердить специальные дивиденды в размере 13,25 рублей на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 рублей на одну АДР) на общую сумму 26,48 миллиарда рублей1, принимая во внимание финансовые результаты МТС за девять месяцев 2019 года и сделку по продаже ПрАО «ВФ Украина».

Также совет директоров МТС рекомендовал назначить на 6 декабря 2019 года дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года – дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов.

Напомним, 24 октября Антимонопольный комитет Украины дал разрешение ООО «Bakcell» (г. Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании «Preludium B.V.» (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.