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Обвинительный акт в отношении пограничника Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы, подозреваемого в участии в террористической организации, направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.  

Досудебным расследованием установлено, что в период с июня 2014 по июнь 2015 житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности террористической организации – так называемой «ЛНР».

За этот период он осуществлял пропускной режим на блокпостах в Лисичанске Луганской области, проводил незаконный досмотр автотранспорта и проверку документов у водителей и пассажиров, принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе Дебальцево Донецкой области, Стаханова Луганской области и других населенных пунктов против Вооруженных сил Украины.

Также злоумышленник выполнял другие противоправные приказы, которые получал от своих руководителей.

Позже подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла Генеральная прокуратура Украины.  

Квалификация: участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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