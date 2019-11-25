Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подтвердил намерение участвовать в выборах президента США от Демократической партии.

«Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку», — написал он в Twitter.

Блумберг выразил уверенность, что его «уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности» позволит «побеждать и лидировать»

Политик неоднократно высказывал мнение, что иные кандидаты в президенты от Демократической партии на предстоящих через год выборах не смогут победить Трампа, пишет DW.

Блумберг заявил, что будет сам финансировать свою предвыборную кампанию, обходясь без пожертвований. Предприниматель намерен сосредоточить свое внимание на так называемых колеблющихся штатах - Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, результаты в которых могут стать решающими на президентских выборах 2020 года.

Личное состояние Блумберга оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2001 по 2013 годы, избираясь на этот пост сначала от Республиканской партии, а затем - как независимый кандидат. В 2018 году он перешел в Демократическую партию. В настоящий момент, согласно опросам, наилучшие шансы занять пост кандидата от демократов имеет бывший вице-президент США Джо Байден. За ним следуют Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.