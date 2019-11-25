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24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил 6 обстрелов и 1 – в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

Российские оккупанты не считаются с интересами гражданского населения Донбасса. Так, около 18:00, во время обстрела украинских позиций в районе Березовой Донецкой области, они, из крупнокалиберных пулеметов, одновременно вели огонь и по гражданской инфраструктуре.

Из-за применения вооруженными формированиями Российской Федерации трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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