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24 ноября около 18:00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березового Донецкой области и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.

В результате обстрела загорелась сухая трава, сообщает пресс-центр ООС.

Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок.

Почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население.

По информации с места происшествия - около 23.00 пожар локализован, пострадавших нет.
ForUm

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