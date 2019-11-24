По меньшей мере семь протестующих погибли и более 300 получили ранения в столкновениях с полицейскими в Ираке за период с вечера субботы, 23 ноября, по воскресенье, 24 ноября, сообщает DW со ссылкой на dpa.

Источники проинформировали агентство о гибели протестующих в столице Ирака Багдаде, а также в провинциях Басра, Дхи-Кар, Кербела, Насирия. Там силовики применяют боевые пули и слезоточивый газ.

Сколько именно человек участвуют в протестах, не сообщается. Со ссылкой на очевидцев говорится о «значительном количестве» протестующих в Багдаде и других городах.

Правительство страны еще не прокомментировало новую информацию о погибших и раненых.

Протесты в Ираке вспыхнули 1 октября во Багдаде и распространились на другие города страны.

Напомним, в Ираке демонстранты атаковал иранское консульство.