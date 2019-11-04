В результате атаки протестующих на консульство Ирана в иракском городе Карбала погибли 3 человека, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает AP со ссылкой на собеседников в силах безопасности Ирака.

«Чиновники безопасности Ирака заявили о гибели трех демонстрантов и 19 раненых в результате атаки на иранское консульство в Карбале, что на юге Ирака», - говорится в сообщении, передает Укринформ.

По словам собеседников, еще 7 полицейских получили ранения.

Отмечается, что десятки иракских протестующих напали на консульство, заменили на здания дипмиссии флаг Ирана на национальный и бросали на территорию учреждения коктейли Молотова.

Вероятно атака произошла в ответ на поддержку Ираном иракского правительства, чьими действиями уже несколько недель недовольны граждане.

Массовые протесты продолжаются в Ираке уже больше месяца. Среди основных требований людей, которые вышли на улицы, - борьба с коррупцией и новые выборы.

В течение последних дней было сожжено около 90 правительственных зданий, а также штабы политических партий и другие помещения. Самые массовые акции проходят в Багдаде, но протесты не утихают и в других регионах страны. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате протестов в Ираке с начала октября погибло уже более 250 человек.

На этом фоне президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.