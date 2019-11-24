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На Донбассе в воскресенье, 24 ноября, российские незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра обстреляли позиции украинских военных вблизи Водяного. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

По данным ведомства, по состоянию на 14 часов в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы 2 случая нарушения режима прекращения огня. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Около 1 часа ночи российско-оккупационные войска из пулеметов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Тарамчук. Оккупанты вели обстрел с направления оккупированной Оленевки. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Уже около 12:30 наемники из минометов 82-го калибра совершили провокации в районе Водяного. Боевики выпустили по украинским позициям 7 минометных боеприпасов.

«В этот момент ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил, потерь в наших рядах с начала этих суток нет», - добавили в Минобороны.

Напомним, за сутки, 23 ноября, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
ForUm

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