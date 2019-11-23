Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм финансирования боевиков «ЛДНР» из-за поставок в Украину и страны Европы незаконно добытого угля на оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных боевиками украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», — говорится сообщении.

В Украину продукция попадала, якобы добытая на территории РФ с поддельными документами, а затем злоумышленники реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.

Налоги от этой деятельности шли в бюджеты так называемых «ЛНР» и «ДНР».