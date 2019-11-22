На Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка, старший лейтенант, 24-летний Богдан Шацкий.
Об этом сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.
«При исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил погиб выпускник Национальной академии сухопутных войск, командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка старший лейтенант Богдан Шацкий», - написал он в Facebook.
Ткачук от имени всего коллектива учебного заведения выразил искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам Богдана.
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