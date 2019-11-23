Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает hromadske.

«По информации морской полиции Малайзии задержали судно, а не экипаж, состав которого — украинцы», — отметил Кирилич.

По его словам, судно задержали за нарушение норм морского судоходства — спуск якоря без получения на то согласия.

«Консул установил контакт с экипажем, обсудил алгоритм дальнейших действий. Держим дело на контроле», — добавил чиновник.

Издание The Star Online опубликовало информацию о том, что 21 ноября у берегов Малайзии задержали судно и его экипаж, членами которого являются украинцы и россияне.