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Управление морской полиции Малайзии задержало судно New Orion, в экипаже которого 22 украинца.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает hromadske.

«По информации морской полиции Малайзии задержали судно, а не экипаж, состав которого — украинцы», — отметил Кирилич.

По его словам, судно задержали за нарушение норм морского судоходства — спуск якоря без получения на то согласия.

«Консул установил контакт с экипажем, обсудил алгоритм дальнейших действий. Держим дело на контроле», — добавил чиновник.

Издание The Star Online опубликовало информацию о том, что 21 ноября у берегов Малайзии задержали судно и его экипаж, членами которого являются украинцы и россияне.
ForUm

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