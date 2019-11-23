На 52 км автодороги Киев-Чернигов, вблизи села Семиполки Броварского района Киевской области, водитель сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает областная полиция.

30-летний киевлянин, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на двух человек, которые пересекали проезжую часть дороги на неосвещенном участке в неустановленном месте.

В результате аварии двое пешеходов, киевляне 1986 и 1975 года, от полученных травм погибли на месте.

Еще двух пассажирок легковушки, которым 29 и 30 лет, доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.