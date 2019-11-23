На 52 км автодороги Киев-Чернигов, вблизи села Семиполки Броварского района Киевской области, водитель сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.
Об этом сообщает областная полиция.
30-летний киевлянин, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на двух человек, которые пересекали проезжую часть дороги на неосвещенном участке в неустановленном месте.
В результате аварии двое пешеходов, киевляне 1986 и 1975 года, от полученных травм погибли на месте.
Еще двух пассажирок легковушки, которым 29 и 30 лет, доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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