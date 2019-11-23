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Во Львовском аэропорту самолет съехал со взлетной полосы, пассажиров эвакуировали. Аэропорт временно не работает.

Об этом корреспонденту hromadske сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Львов».

Инцидент произошел в семь часов утра.

«В связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034). Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании», — сообщили в пресс-службе.

Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.

Напомним, в Одессе Boeing 737 совершил аварийную посадку, сев на брюхо.
ForUm

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