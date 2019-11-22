В Киеве сегодня освятили накупольные кресты в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.
Владыке Сильвестру сослужил настоятель прихода и секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук, духовенство и гости храма в священном сане.
По словам владыки, воздвижение креста является показателем присутствия Христа и большой радостью для прихожан храмового комплекса и жителей Киева.
«Без храма в этом месте были бы лишь бесчисленные многоэтажки, а возникновение храма показывает, что люди, живущие здесь мыслят себя христианами, хотят жить по-христиански, видеть из свои окон крест Господень, возвеличенный на куполе, как знамение Христа и как напоминание о духовном, о высшем смысле», - подчеркнул епископ Сильвестр.
После Божественной литургии владыка освятил накупольные кресты и окропил всех присутствующих освященной водой, а также поздравил настоятеля, духовенство, прихожан и гостей с престольным праздником.
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