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В Киеве сегодня освятили накупольные кресты в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Освящение накупольных крестов - не просто красивый символ. Значение освящения и воздвижения креста несет в себе более значимый и глубокий смысл, ведь мы живем в мире, где крест уничижается и попирается, но для православных христиан он является символом победы Христа над духами зла», - отметил епископ Сильвестр, который возглавил Божественную литургию и чин освящения крестов.

Владыке Сильвестру сослужил настоятель прихода и секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук, духовенство и гости храма в священном сане.

По словам владыки, воздвижение креста является показателем присутствия Христа и большой радостью для прихожан храмового комплекса и жителей Киева.

«Без храма в этом месте были бы лишь бесчисленные многоэтажки, а возникновение храма показывает, что люди, живущие здесь мыслят себя христианами, хотят жить по-христиански, видеть из свои окон крест Господень, возвеличенный на куполе, как знамение Христа и как напоминание о духовном, о высшем смысле», - подчеркнул епископ Сильвестр.

После Божественной литургии владыка освятил накупольные кресты и окропил всех присутствующих освященной водой, а также поздравил настоятеля, духовенство, прихожан и гостей с престольным праздником.
ForUm

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