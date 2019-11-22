Депутат российский Госдумы Наталья Поклонская напомнила россиянам, что правильно говорить не «на Украине», а «в Украине». Об этом она заявила в эфире телеканала «Дождь», пишет Страна.ua.

Кроме того, она поддержала законопроект о домашнем насилии, против которого выступили патриотические и православные организации в России, а также встала на защиту права на аборт.

Отметим, что в последнее время она удивляет своей позицией по самым обсуждаемым в обществе вопросам.

Так, совсем недавно Поклонская выступила с жесткой критикой в адрес политических ток-шоу на российском ТВ, из-за того, как там обсуждается темы Украины. По ее мнению, они никак не способствуют налаживанию российско-украинских отношений.