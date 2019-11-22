Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, задержали оперуполномоченного отдела мониторинга и зонального контроля Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины во время получения им 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил от гражданина, который работает фрилансером в сфере IT, неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США. За деньги милиционер обещал не сообщать подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью о якобы противоправной деятельности потерпевшего, которая заключалась в распространении вирусных программ.

Произошло задержание оперуполномоченного в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Волынской области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Волынской области.

Преступление квалифицировано как получение должностным лицом для себя неправомерной выгоды за совершение или не совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.