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За минувшие сутки, 21 ноября, вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно. Кроме того, зафиксировано огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 2 вражеских обстрела:

неподалеку Шумов - из противотанкового ракетного комплекса;

у Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.

Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
ForUm

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