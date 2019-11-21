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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал местных чиновников и нардепов, которые ездят в регионы, сообщать о давлении и «договорняках» со стороны центральной власти. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает LIGA.net.

«Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: «Если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуй, звоните лично мне. Мы их трахнем как следует», - заявил политик.

Он также добавил, что «даже если это не входит в полномочия нардепов», они должны сообщать информацию о «договорняках» и писать запросы в правоохранительные органы.

 
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