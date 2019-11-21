Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал бездоказательными заявления о якобы его американском гражданстве.

«Вот сейчас какой-то человек, которого все знали, коррупционер, которого вся страна на видео видела, говорит, что у меня есть гражданство США, например, или, возможно, US person, и что на каждое слово Арахамии будет 100 бумажек. Да покажи хоть одну бумажку», - сказал он журналистам, передает Украинская правда.

На вопрос, есть ли у него документ, Арахамия ответил: «Пусть он покажет! У меня есть бумажка, что он клинический идиот... потому что он на всю страну говорит – и не может подтвердить ничем. Пусть подтвердит».

При этом Арахамия предположил, что Мосийчук раскручивает скандал, чтобы повысить себе популярность: «Он своим друзьям жалуется, что у него только 100 лайков в Фейсбуке. Не хочу из него звезду делать. У него 100 лайков. Жалко мне человека: он ушел из политики – никто его не замечает, не лайкает, вот он хочет какой-то скандал... Арахамиягейт – давайте назовем это «Арахамиягейт».

По поводу того, имеет ли министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов документ «US person», Арахамия ответил: «Я не могу господина Милованова комментировать. Он действительно работал в Америке».

«Господин Мосийчук может написать учебник по правовому нигилизму. Откройте сайт Internal revenue service, это налоговая американская, – и почитайте, что такое US person», – добавил лидер фракции «Слуга народа».