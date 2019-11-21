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Британский принц Эндрю, средний сын королевы Елизаветы II, объявил, что слагает с себя все публичные обязанности, связанные с его титулом. Принц принял решение на фоне обвинений в связи с Джеффри Эпштейном, осужденным за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

О решении принца говорится в заявлении, распространенным пресс-службой Букингемского дворца, сообщает ВВС.

«За последние несколько дней я отчетливо понял, что обстоятельства, связанные с моими прошлыми контактами с Джеффри Эпштейном, стали серьезным фактором, который мешает как работе моей семьи, так и работе многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю.

«Я попросил Ее Величество разрешения отойти от своих публичных обязанностей на ближайшее будущее», - говорится в заявлении от имени принца.

«Я по-прежнему сожалею о моей связи с Эпштейном. Его самоубийство оставило множество неразрешенных вопросов», - также говорится в нем.

В июле 2019 года американского финансиста Джефри Эпштейна арестовали по обвинениям в организации занятий проституцией. Месяц спустя его нашли мертвым в тюремной камере, где он содержался в ожидании судебного процесса.

Смерть Эпштейна рассматривают как самоубийство, однако расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Эпштейна связали с принцем Эндрю, имя которого в 2015 году появилось в материалах судебного дела в отношении финансиста.

В деле появилась свидетельница, Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что Эпштейн принуждал ее в 17-летнем возрасте заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю.

После этого компании, с которыми в Британии и других странах работал принц Эндрю, начали дистанцироваться от него. Последней в их ряду стала крупная телекоммуникационная компания BT.

Заявление принца Эндрю последовало через несколько дней после выхода его интервью программе ВВС Newsnight. Принца упрекали в том, что он не выразил в нем сочувствия девушкам, пострадавшим от действий Эпштейна, и оправдывал свою дружбу с покойным миллиардером.

В заявлении принца говорится, что он «глубоко сочувствует всем пострадавшим» и готов оказать правоохранительным органам всю необходимую помощь в расследованиях действий Эпштейна.

Тем временем адвокат одной из жертв Эпштейна Глория Олред поставила под сомнение готовность принца помочь следствию и заявила, что он должен дать показания американским следователям по этому делу.
ForUm

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