Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой почтили память Героев Небесной Сотни. Президентская чета установила лампадки возле памятного Креста на месте их гибели, сообщила пресс-служба главы государства.
В мероприятии также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель СБУ Иван Баканов, другие должностные лица.
Присутствующие почтили погибших минутой молчания.
В Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы.
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