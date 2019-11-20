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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, говорится в сводке.

2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

неподалеку Березового - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Гладосово.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил.

«В то время как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, сегодня дважды запрашивала «тишину» для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов», - заявили в штабе.
ForUm

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