В Ростовской области задержан российский военнослужащий, которого подозревают в сборе сведений военного характера по заданию украинской военной разведки.
«ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа», - сообщает Интерфакс со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Там отметили, что он собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и утечка этой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.
ФСБ России возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время