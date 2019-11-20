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Президент Владимир Зеленский поручил открыть мостовой переход через р. Северский Донец в Станице Луганской уже сегодня, хотя открытие планировалось через 2 дня.

В Станице Луганской Зеленский спустя сутки выразил соболезнования семье погибшего командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева.

ГБР обнародовало перечень производств с участием Порошенко.

Президент Владимир Зеленский считает, что уже пора менять и этих народных депутатов.

В Киеве скончался ветеран АТО Игорь Панов «Хан», которого накануне вместе с женой избили до полусмерти родной сын с другом.


 

Конституционный суд Украины получил представление Верховного суда относительно конституционности ряда положений нового закона о судебной реформе. 

В мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы и на которых слышен похожий на его голос. Сам Труба назвал записи провокацией, и заявил, что в отставку не собирается. 

В Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей».

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль снова заявила, что намерена уйти с должности в МИД. 

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне угробили захваченные украинские корабли.

Верховный суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Республику Польша в феврале 2018 года.
ForUm

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