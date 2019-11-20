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Президент Владимир Зеленский считает, что уже пора менять и этих народных депутатов.

Соответствующее заявление он сделал 20 ноября в разговоре с школьниками-участниками Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной», говоря о Верховной Раде нынешнего созыва, сообщает УНИАН.

«Страна должна быть такой, какой являетесь вы – свежая… Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», – сказал он, шутя.


 
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