Президент Владимир Зеленский считает, что уже пора менять и этих народных депутатов.
Соответствующее заявление он сделал 20 ноября в разговоре с школьниками-участниками Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной», говоря о Верховной Раде нынешнего созыва, сообщает УНИАН.
«Страна должна быть такой, какой являетесь вы – свежая… Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», – сказал он, шутя.
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