Верховный суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Республику Польша в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба суда.

«Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Республику Польша», – говорится в сообщении.

Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания.

Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019. Полный текст Постановления будет изготовлено в течение пяти дней.

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября 2017 года Саакашвили заявил, что получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.

В октябре Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.