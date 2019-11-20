также в разделеПолитика
Рабинович: Виктор Медведчук является ключевым человеком в партии ОПЗЖ 13
Волкер: Трамп скептически отнесся к победе Зеленского на выборах 34
Разумков в 2010 году голосовал за Януковича 15
Топовое СМИ Германии: Медведчук уверен, что Зеленский продолжает циничную политику Порошенко в отношении УПЦ 19
Медведчук рассказал, как снизить цену на газ для населения 29
Зеркаль: Украина «вжарит» РФ на деньги после решения суда ООН 46
СМИ: Дубневичу до сих пор не надели электронный браслет 16
Разумков уверяет, что «слугам народа» никто не доплачивает 13
Зеркаль снова заявила об уходе из МИД 46
Зеленский: Уже пора менять и этих нардепов 95
«Нужно срочно найти деньги Кремля» – СБУ незаконно следит за депутатами ОПЗЖ по заказу Офиса президента 47
Сенаторы США просят Пентагон объяснить невыплату военной помощи Украине 63
Судебную реформу Зеленского обжаловали в КСУ 101
Волкер заявил, что не требовал от Украины расследования против Байдена 25
Данилюк уверяет, что шутил, предлагая американцу возглавить Минобороны 37
Американский полковник заявил, что ему трижды предлагали возглавить Минобороны Украины 122
Пристайко: Украина не может требовать вывода войск РФ перед «нормандской» встречей 76
Маас: Франция и Германия – не нейтральные посредники в переговорах по Донбассу 96

Верховный суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Республику Польша в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба суда.

«Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Республику Польша», – говорится в сообщении.

Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания.

Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019. Полный текст Постановления будет изготовлено в течение пяти дней.

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября 2017 года Саакашвили заявил, что получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский  вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.

В октябре Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

197
Теги