Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева и удостоил его ордена Богдана Хмельницкого II степени посмертно. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Во время операции по разминированию он получил серьезные ранения и, к сожалению, ушел... Но он навсегда с нами. Слава таким героям. Мы им очень благодарны. И наши искренние соболезнования семье, близким, родным и его детям», - сказал Зеленский, общаясь с журналистами в районе Станицы Луганской во время рабочей поездки в Луганскую область.

Он также поблагодарил каждого, кто сейчас защищает Украину и отстаивает ее территориальную целостность.

«Я хочу поблагодарить каждого военного, каждого волонтера, которые сейчас помогают, работают, защищают нашу страну, наши границы», - сказал он.

«Мы хотим закончить войну, потому что теряем лучших людей, лучших сыновей и дочерей, которые защищают нашу страну», - заявил Зеленский.

Напомним, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев скончался 19 ноября в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Он получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве 12 ноября.