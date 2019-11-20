Российский Газпром резко увеличил транзит газа через Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

«После «предложения» Газпрома создается впечатление, что Газпром особенно не планирует продолжать транзит через Украину после 01.01.2020. Кроме этого, в последние недели Газпром увеличил транзит через Украину практически до максимума - 294 млн м3», – написал он.

По словам Макогона, можно сделать вывод, что Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам. «А цены, несомненно, будут выше, если Газпром прекратит транзит», – подчеркнул он.

Напомним, 18 ноября Газпром заявил, что направил в адрес Нафтогаза официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.