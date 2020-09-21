Правительство Украины планирует сэкономить около 100 миллиардов гривен за счет создания единого реестра получателей социальных выплат. В этом реестре будут находиться все люди, которые получают социальные выплаты.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на презентации стратегии цифровой трансформации социальной сферы, передает РБК-Украина.

«Наша задача, как государства, чтобы люди, которые реально нуждаются в социальных выплатах - для них они росли, а те люди, у которых яхты, бентли, или они живут за границей - они не получали социальные выплаты», - сказал он.

Министр объяснил проблемы с социальными выплатами недостаточным обменом между реестрами и некачественными, устаревшими данными.

«Почему много таких некачественных выплат? Потому, что нет достаточного обмена между реестрами, некачественные и устаревшие данные. Мы будем создавать единый социальный реестр, где будут находиться все люди, которые получают социальные выплаты... Я надеюсь, что через несколько лет мы сможем сэкономить около 100 миллиардов гривен», - добавил Федоров.