Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что покинул Партию регионов еще в 2010 году, потому что разочаровался, но голосовал на президентских выборах за президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Я еще в 2010 году вышел из Партии регионов. У меня было разочарование в тех процессах, которые начали происходить. То есть задекларированная позиция и то, что происходило с командой, которая прилагала усилия в те времена, когда Партия регионов ... Сейчас не о Януковиче, а о Партии регионов, которая прошла все выборы, многие из них были в оппозиции, а после этого они стали не нужны и были выброшены на помойку. Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к тем результатам, которые мы увидели», – отметил он.

Разумков также сообщил, что перестал поддерживать Януковича как политика, когда вышел из Партии регионов. «Если бы я поддерживал, то я бы остался в той политической силе», – заявил он.

По словам политика, до 2010 года он поддерживал Партию регионов и Януковича. Он говорит, что в то время в партии было много идей, много людей, которые заслуживали уважения.

Разумков рассказал, что тогда ключевую роль для него сыграл «внутренний протест», потому что в Киеве население разделилось на тех, кто поддерживал Виктора Ющенко и на «изгоев». Спикер добавил, что не поддерживал Ющенко и на выборах голосовал за Януковича.

Глава ВР отметил, что ему «смешно», когда о нем говорят, что в 2006 году он был «главным технологом Партии регионов. «Мне было 22 года и я точно не мог быть главным технологом», – заявил он.

В то же время, Разумков добавил, что поддерживал Евромайдан, потому что начали «происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве».

До этого Разумков один раз участвовал в местных выборах от партии.