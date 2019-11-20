также в разделеПолитика
Рабинович: Виктор Медведчук является ключевым человеком в партии ОПЗЖ 13
Волкер: Трамп скептически отнесся к победе Зеленского на выборах 34
Топовое СМИ Германии: Медведчук уверен, что Зеленский продолжает циничную политику Порошенко в отношении УПЦ 19
Медведчук рассказал, как снизить цену на газ для населения 29
Зеркаль: Украина «вжарит» РФ на деньги после решения суда ООН 46
СМИ: Дубневичу до сих пор не надели электронный браслет 16
Разумков уверяет, что «слугам народа» никто не доплачивает 13
Зеркаль снова заявила об уходе из МИД 46
Верховный суд признал законным выдворение Саакашвили в Польшу 197
Зеленский: Уже пора менять и этих нардепов 95
«Нужно срочно найти деньги Кремля» – СБУ незаконно следит за депутатами ОПЗЖ по заказу Офиса президента 47
Сенаторы США просят Пентагон объяснить невыплату военной помощи Украине 63
Судебную реформу Зеленского обжаловали в КСУ 101
Волкер заявил, что не требовал от Украины расследования против Байдена 25
Данилюк уверяет, что шутил, предлагая американцу возглавить Минобороны 37
Американский полковник заявил, что ему трижды предлагали возглавить Минобороны Украины 122
Пристайко: Украина не может требовать вывода войск РФ перед «нормандской» встречей 76
Маас: Франция и Германия – не нейтральные посредники в переговорах по Донбассу 96

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что покинул Партию регионов еще в 2010 году, потому что разочаровался, но голосовал на президентских выборах за президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Я еще в 2010 году вышел из Партии регионов. У меня было разочарование в тех процессах, которые начали происходить. То есть задекларированная позиция и то, что происходило с командой, которая прилагала усилия в те времена, когда Партия регионов ... Сейчас не о Януковиче, а о Партии регионов, которая прошла все выборы, многие из них были в оппозиции, а после этого они стали не нужны и были выброшены на помойку. Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к тем результатам, которые мы увидели», – отметил он.

Разумков также сообщил, что перестал поддерживать Януковича как политика, когда вышел из Партии регионов. «Если бы я поддерживал, то я бы остался в той политической силе», – заявил он.

По словам политика, до 2010 года он поддерживал Партию регионов и Януковича. Он говорит, что в то время в партии было много идей, много людей, которые заслуживали уважения.

Разумков рассказал, что тогда ключевую роль для него сыграл «внутренний протест», потому что в Киеве население разделилось на тех, кто поддерживал Виктора Ющенко и на «изгоев». Спикер добавил, что не поддерживал Ющенко и на выборах голосовал за Януковича.

Глава ВР отметил, что ему «смешно», когда о нем говорят, что в 2006 году он был «главным технологом Партии регионов. «Мне было 22 года и я точно не мог быть главным технологом», – заявил он.

В то же время, Разумков добавил, что поддерживал Евромайдан, потому что начали «происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве».

До этого Разумков один раз участвовал в местных выборах от партии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги