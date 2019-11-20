Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации более 1,24 млрд грн убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории Автономной Республики Крым, сообщает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что государственное имущество было закреплено за филиалами предприятия и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма.

«Это уже второй путь, который АМПУ использует, чтобы получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму. Ранее госпредприятие предоставляло исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека», - говорится в сообщении.

В этот раз используются положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Первый шаг - это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее письменное уведомление правительству РФ Администрация морпортов Украины планирует направить до конца 2019 года в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое действует от 1998 года. «Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах», - говорится в сообщении.

Судебные претензии АМПУ относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова никоим образом не означают, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины.