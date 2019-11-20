Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций проанализировал ситуацию с законопроектом № 0931, который создает угрозы для свободы совести и слова.

Фото: ВСЦиРО

Эту проблематику 19 ноября главы конфессий обсудили на заседании Всеукраинского Совета Церквей, которое возглавил епископ Римско-Католической Церкви Виталий Кривицкий, сообщается на сайте ВСЦиРО.

Главы конфессий призвали парламентариев доработать этот проект, поскольку редакция Комитета неприемлема для принятия во втором чтении.

«Даже такое актуальное и важное намерение как борьба с дискриминацией не должно нивелировать основополагающие права человека, которые защищены не только Конституцией Украины, но и международными договорами, в частности статьями 9 и 10 Европейской Конвенции по правам человека», - отмечается в обращении ВСЦиРО в Верховную Раду.

Для обсуждения этого и других важных вопросов государственно-конфессиональных отношений главы конфессий предложили Президенту Украины лично встретиться с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.