Польський уряд 9 вересня розгляне законопроєкт про допомогу українцям

Уряд Польщі Польський уряд у вівторок, 9 вересня, розгляне законопроєкт про допомогу громадянам України, які проживають у Польщі, повідомляє "Польське радіо".

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Веслав Щепанський повідомив, що новий урядовий законопроєкт забезпечить законність перебування українців у Польщі. Він міститиме положення, що посилюють систему допомоги «800+».

«Однак хочемо, щоб ці виплати були пов’язані з роботою. Щоби хоч символічно та робота була. Виняток буде для осіб з інвалідністю. Йдеться про людей, які не можуть піти працювати. Це також пенсіонери та інші категорії», - зазначив він.

Законопроєкт про допомогу громадянам України має набути чинності до 1 жовтня. До цієї дати залишаються чинними правила, що надають українцям право на проживання в Польщі та доступ до допомоги, включаючи програму «800+» та медичне обслуговування.

Як повідомляв ForUA, президент Польщі Кароль Навроцький заявив 25 серпня, що не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Законопроєкт передбачав продовження отримання біженцями соціальних виплат до березня 2026 року.

Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало проєкт закону, який посилює правила надання соціальної допомоги іноземцям, а також розширює тимчасовий захист для українських біженців.

Згідно з планом, іноземці з-поза меж Євросоюзу отримуватимуть допомогу на дітей, відому як «800 плюс», лише в тому випадку, якщо заявник є активним на ринку праці, а діти відвідують школу в Польщі.