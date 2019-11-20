За минувшие сутки, 19 ноября, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
у Гнутово - из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
неподалеку Крымского - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
дважды вблизи Пивденного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов;
у Железного - из РПГ;
вблизи Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия.
Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции в районе Березовой. Потерь нет.
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