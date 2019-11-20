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За минувшие сутки, 19 ноября, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Березового - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Гнутово - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

неподалеку Крымского - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Пивденного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов;

у Железного - из РПГ;

вблизи Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия.

Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции в районе Березовой. Потерь нет.
ForUm

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