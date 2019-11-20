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Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк уверяет, что в шутку предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США подполковнику Александру Виндману стать украинским министром обороны, сообщает «Украинская правда».

«Это явно была шутка. Мы оба улыбнулись и посмеялись», – отметил он.

По словам Данилюк, он помнит лишь об одном случае, когда они с Виндманом обсуждали этот вопрос. 

Напомним, ранее Александр Виндману заявил, что Данилюк трижды предлагал ему возглавить Министерство обороны Украины. 
ForUm

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