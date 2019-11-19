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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк трижды предлагал ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины. Об этом Виндман заявил во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает УНИАН со ссылкой на  NBC News.

По его словам, он отклонил все три предложения. «Я американец… Я немедленно отклонил эти предложения», - сказал Виндман, добавив, что проинформировал об этом свое начальство и контрразведывательные органы.

По мнению Виндмана, предложение возглавить ему такую высокую должность выглядит «довольно комично».

Виндман родился в Киеве. Когда ему было три года, он вместе со своей семьей выехал в США. Там Александру Виндману и его брату-близнецу Евгению удалось построить блестящую военную карьеру. Александр Виндман - полковник армии США. Во время службы в Ираке получил боевое ранение.

Александр Виндман стал членом Совета национальной безопасности при Белом доме в июле 2018 года. Евгений Виндман работает Совете нацбезопасности в качестве юриста по вопросам этики.
 
ForUm

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