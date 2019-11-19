Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко добивалась назначения своих ставленников в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Об этом сообщил экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко.

«Сейчас во главе этого органа власти, оперирующего Чернобыльской зоной и многомиллиардными бюджетами финансовой помощи, находится исполняющий обязанности», - написал он в телеграм.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы «Нового курса».

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на «сладкие» места, предлагая взамен голоса нардепов в Верховной Раде.