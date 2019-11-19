Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы «Нового курса».
Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» на ICTV
«Мы передали ему «Новый курс Украины» и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот «Новый курс» и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные», - приводи слова Тимошенко Украинская правда.
На вопрос относительно конкретного перечня предприятий, Тимошенко ответила, что «предложение касалось в целом дать кадры туда, где нужно».
Лидер «Батькивщины» подтвердила слова журналиста Сергея Лещенко, что она предлагала человека в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. По ее словам, это было нужно для того «чтобы вынуть предприятие с коррупционной схемы».
«Но сегодня, после того как мы увидели куда движется эта так называемая стратегия, мы заявили, что переходим в оппозицию и не претендуем ни на какие кадровые назначения».
По данным УП, Тимошенко имела несколько встреч на Банковой, где пыталась стать полезной новой власти. В начале октября она приходила на Банковую с длинным списком кандидатов на различные посты, но договориться так и не смогла.
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