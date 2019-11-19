Представители Украины и Франции подписали межправительственное рамочное соглашение на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности нашей страны 20 пограничных патрульных катеров компании ОСЕА, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Документ подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

После ратификации соглашения Верховной Радой, будет подписан технический контракт.

Планируется, что корабельный состав Государственной пограничной службы Украины пополнится 20 современными 32-х метровыми патрульными кораблями компании ОСЕА.

Они будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и для противодействия диверсионно-разведывательным группам.

«Сегодня было подписано межправительственное рамочное соглашение на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров», - заявил Аваков.

По его словам, предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и потребностей ГПСУ, а Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и частичную локализацию, 25% производства в Украине.

«Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этой сделки мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе», - подчеркнул министр.

По условиям соглашения, дополнительная комплектация катеров будет украинской - маленькие скоростные лодки, которые изготавливаются в Харькове, оружие также будет отечественным.

«Проект стоит 136 млн евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% - это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами. Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украине, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода», - отметил Аваков.

Проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны ГПСУ - Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что корпуса катеров будут изготовлены из морского алюминия, чтобы сделать их более легкими и маневренными.

«Это новейшие тенденции в производстве. Алюминиевые корпуса дают меньшую осадку, то есть суда могут работать на мелководье. Это экологичный материал и его можно длительное время эксплуатировать. Мы исследовали опыт использования таких лодок. Кроме того, это прекрасная возможность для нашего судостроения не только восстановить производство, но и привлечь новые технологии», - сказал он.

Гончаров отметил, что длина судна - 32 метра, максимальная скорость - 30-32 узлов, автономность около недели, дальность по плаванию - 1200 морских миль.