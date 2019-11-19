Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем в первом квартале 2019 года.

Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, передает Экономическая правда.

«Мы несколько месяцев снижали цены на газ, перед тем, как повысить их в прошлом месяце. Уменьшение цен на газ, начиная с июля, составило более 30%», — заявил Оржель.

«Газ является товаром сезонным, поэтому в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. «Нафтогаз» предлагает одну из четырех самых низких индикативных цен, чтобы предложить рынку», — добавил министр.

По его словам, правительство обеспечит меньшую цену по сравнению с ценами в первом квартале текущего года.

«То есть, в первом квартале 2020 цена на газ будет меньше, чем в первом квартале 2019 года», - сообщил Оржель.

Напомним, «Нафтогаз», согласно постановлению правительства №485, для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018, и выбирает самую низкую цену.

Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц - по ней и была определена стоимость газа на сентябрь.

Год назад Кабмин повысил цену на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.