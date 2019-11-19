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19 ноября в 5:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Старычи Яворовского района. Пожар возник в административном здании размером 40х12 м, сообщает ГосЧС.

В результате пожара получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей мужчина, 1978 года рождения, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовскую районную больницу. Во время проведения работ по ликвидации пожара, пожарными в одном из помещений было обнаружено тело погибшего мужчины.

В 6:26 пожарные локализовали пожар, в 8:08 полностью ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожено здание.

К ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и 6 единиц спецтехники от ДСНС и 26 человек и 6 единиц спецтехники от военнослужащих.
ForUm

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