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Заказчику убийства адвоката с Киевщины, жизнь которого оценили в 7 тысяч долларов США, сообщили о подозрении, информирует пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Ему инкриминируют ч.3 ст.27, ч1 ст.14, п.11 ч.2 ст.115 УК Украины – организация приготовления к совершению убийства по заказу.

Вскоре фигуранту изберут меру пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей без права внесения залога.

В прокуратуре сообщили, что исполнитель преступления сам рассказал об этом факте правоохранителям и согласился на сотрудничество.

Заказчиком же оказался 47-летний житель Стрыя на Львовщине, который в этом году в октябре предложил бывшему АТОшнику лишить жизни свою жертву.

Такие «услуги» оценил в 7 тыс. долларов США, а также пообещал покрыть все другие связанные с этим расходы.

В дальнейшем злоумышленник предоставил исполнителю всю необходимую информацию: маршрут мужчины, его распорядок дня, данные об авто и соответствующие фотографии.

Все сведения получил от экс-жены потенциальной жертвы, которая оказалась его любовницей.

Задержали злоумышленника «на горячем» - когда тот передавал исполнителю оговоренную сумму денег.

За совершение указанного преступления задержанному грозит 7,5 лет лишения свободы.

Нацполиция назвала мотивом убийства адвоката желание завладеть его деньгами и имуществом.

 
ForUm

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